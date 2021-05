Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Drei Ziegen von einem umgestürzten Baum erschlagen

Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In Folge eines Sturmes wurde am Dienstagmittag ein in einem Ziegengehege stehender Baum im Waldgebiet oberhalb der Oftersheimer Grillhütte entwurzelt und stürzte daraufhin um. Zwei der im Gehege lebenden Ziegen wurden von dem Baum erschlagen und erlagen sofort den daraus resultierenden Verletzungen. Eine weitere Ziege musste aufgrund ihrer schweren Verletzungen vom Verantwortlichen des Geheges erlöst werden.

Bei den im Gehege auf den Oftersheimer Dünen lebenden Ziegen handelt es sich um Burenziegen, die dort im Rahmen von Renaturalisierungsmaßnahmen gehalten werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell