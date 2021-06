POL-ESW: Pressebericht 04.06.2021 - 2

Polizei Eschwege

Polizei Eschwege

Zwei Fälle von Jagdwilderei; Polizei sucht Zeugen

Die Eschweger Polizei hat in zwei Fällen Ermittlungen u.a. wegen Jagdwilderei aufgenommen. Zum einen ist am vergangenen Mittwoch eine tote Hirschkuh in der Gemarkung von Kammerbach aufgefunden worden. Unbekannte Täter haben das Tier nach den vorliegenden Erkenntnissen ohne vorliegende Genehmigung im Jagdbezirk Kammerbach/Hilgershausen offenbar beschossen. Im Anschluss schleppte sich das Tier noch ca. 100 Meter weiter, ehe es verendete und von den vermeintlichen Schützen dort liegen gelassen wurde. Die Fundstelle des Tieres befindet sich von der Landesstraße L 3239 (Bad Sooden-Allendorf Ri. Kammerbach) ca. 200 Meter vor dem Abzweig Richtung Orferode rechtsseitig auf einem beginnenden Forstweg (Forstweg nach Ahrenberg) und von dort ca. 2 km geradeaus und dann nochmal ca. 300 Meter links steil bergauf in einem dortigen Waldstück.

Bereits zwischen Freitag, 28.05.2021, 21.00 Uhr und Samstag, 29.05.2021, 08.00 Uhr kam es, wie jetzt bekannt wurde, zu einem Fall von Jagdwilderei, wonach Unbekannte im Bereich von Bad Sooden-Allendorf in der Feldgemarkung Auf dem Sickenberg (Auf der Schießmauer) ein Reh unerlaubt geschossen hatten.

Hinweise zu beiden Vorfällen, die jeweils mit einem materiellen Schaden von 200 Euro bzw. 100 Euro beziffert werden, nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Hakenkreuz-Schmiererei festgestellt; Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und sucht Zeugen

Einen Vorfall, wonach Unbekannte zwei Hakenkreuze auf die Haustür eines Reihenhauses in der Kirchstraße geschmiert haben, hat die Polizei diese Woche in Witzenhausen registriert. Zwischen Dienstagabend 20.00 Uhr und Mittwochmorgen 08.30 Uhr wurden die Symbole von unbekannten Tätern mittels eines grünen Permanent-Markers aufgebracht.

Die Kriminalpolizei in Eschwege hat in dem Fall, der mit einem Sachschaden von 300 Euro angegeben wird, die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0. Auch die Polizei in Witzenhausen nimmt Hinweise unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

