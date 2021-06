POL-ESW: Pressebericht 04.06.2021

Polizei Eschwege

Pressebericht 04.06.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Am frühen Freitagmorgen gegen 04.20 Uhr hat ein 32-jähriger Autofahrer aus Wanfried auf der L 3244 zwischen Aue und Wanfried ein Reh erfasst, das auf dem besagten Streckenabschnitt unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Dabei entstand am Auto des Mannes ein Schaden von 1000 Euro. Das Tier verendete an der Unfallstelle.

Sachbeschädigung an Pkw (1); Schaden 400 Euro

Nachträglich angezeigt wurde gestern am späten Nachmittag eine Sachbeschädigung an Pkw, die offenbar am Dienstag zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr durch einen 48-Jährigen aus Eschwege begangen worden sein soll. In der Forstgasse in Eschwege soll der Mann mit einem Sonnenschirm mutwillig die Heckscheibe eines schwarzen VW Golf eingeschlagen haben. Dabei entstand ein Schaden von 400 Euro.

Sachbeschädigung an Pkw (2); Schaden 100 Euro; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz nahe einer Kurklinik in Bad Sooden-Allendorf in der Berliner Straße, haben Unbekannte einen weißen Opel Vivaro beschädigt. Die Besitzerin brachte den Vorfall, wonach Unbekannte offenbar mutwillig eine Dreiecksscheibe einschlugen, jetzt bei der Polizei zur Anzeige. Der Tatzeitraum liegt zwischen vergangenem Montag 10.00 Uhr und Freitagmorgen 08.30 Uhr. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/937943-0.

Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Eschwege hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen, nachdem eine 23-jährige Frau aus Eschwege in ihrem Kleingartengelände Am Schwalbenpfad am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr auf eine unbekannte männliche Person traf, die sich dort unberechtigt aufhielt. Bei ihrem Eintreffen ergriff der Mann sofort die Flucht. Die Frau versuchte noch hinterherzueilen, konnte aber nur noch die Tasche auffinden, die der Mann unterwegs verlor. Darin befanden sich u.a. ein Seitenschneider und auch herausgeschnittene Teile des Maschendrahtzauns, mit dem der Kleingarten eingefriedet ist. Der Schaden an dem Zaun wird auf 30 Euro beziffert. Die Frau brachte den Vorfall am Donnerstagmorgen zur Anzeige und die Polizei hat daraufhin Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch gegen den Unbekannten eingeleitet, der von der Frau wie folgt beschrieben wird: ca. 180 cm groß; ca. 30 Jahre alt; normale Statur; kurze, braune Haare; bekleidet mit weißem T-Shirt. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

