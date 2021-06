Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 02.06.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben an einem schwarzen 1-er BMW Kombi mutwillig an der Heckschürze einen tieferen Lackschaden verursacht. Der Wagen stand zwischen Montagabend 22.00 Uhr und Dienstagmorgen 07.30 Uhr im Jasminweg auf einem Anwohnerparkplatz geparkt. Der Schaden wird auf 600 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Sattelzug streift Gebäudedach

Mit einem Sattelzug hat ein 67-Jähriger aus den Niederlande am Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr in der Ortslage von Wolfterode das Dach eines Nebengebäudes auf einem Privatgrundstück gestreift, als der Mann die Bergstraße in Richtung Ortsrand befuhr. Beim Befahren einer Engstelle kollidierte der Fahrer mit der oberen linken Kante seines Aufliegers und dem Dach, wodurch ein Dachsparren verschoben und infolgedessen auch mehrere Ziegelsteine und der Dachgiebel herausgerissen wurden. Der Schaden an dem Gebäude wird auf ca. 10.000 Euro beziffert. An dem Auflieger entstand nur ein geringer Schaden in Höhe von 200 Euro.

Wildunfall

Um kurz nach Mitternacht am heutigen Mittwoch hat ein 21-jähriger Autofahrer aus Sontra auf der L 3334 zwischen Waldkappel und Bischhausen einen Feldhasen erfasst, wodurch am Fahrzeug des jungen Mannes ein Schaden von 500 Euro entstand. Der Hase war später nicht mehr auffindbar.

Polizei Sontra

Kleintransporter beschädigt Hecke beim Rangieren

Ein Schaden von 600 Euro hat gestern Nachmittag ein 22-Jähriger aus Wildeck verursacht, der mit einem Kleintransporter (Sprinter-Klasse) in der Ortslage von Röhrda rangieren musste. Gegen 15.05 Uhr musste der Mann mit seinem Fahrzeug in der Steingasse zurücksetzten, wobei er mit dem Vorderrad über eine Begrenzungsmauer fuhr und eine angrenzende Hecke beschädigte. An dem Sprinter entstand bei der Kollision ein Schaden von 500 Euro. Die Hecke wurde mit einem Schaden von 100 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung; versuchter Einbruch in Gartenhütte

Die Polizei in Hessisch Lichtenau hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem die Besitzer einer Gartenhütte in einer Kleingartenanlage (Gemarkung Poppenhagen), in der Verlängerung der Sälzerstraße, Beschädigungen an drei Türen festgestellt haben. Die Besitzer bemerkten den Schaden, der auf etwa 150 Euro beziffert wird, am vergangenen Montag gegen 17.30 Uhr. Die Tatzeit kann allerdings bis ca. 3 Wochen zurückreichen. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Zusammenstoß von zwei Pkw`s; eine Person leicht verletzt; Schaden 13.000 Euro

Gegen 11.40 Uhr kam es gestern Vormittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem 80-jährigen Autofahrer und einem 75-jährigen Autofahrer, beide aus Witzenhausen stammend, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der 75-Jährige wollte aus der Ortslage von Unterrieden kommend nach links auf die B 80 in Richtung Witzenhausen einbiegen und übersah dabei den bevorrechtigten 80-Jährigen, der auf der B 80 in Richtung Anschlussstelle B 27 unterwegs war. Der 80-Jährige wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug über die Gegenfahrbahn der B 80 geschleudert und kam im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen, u.a. in Form eines Schocks, und wurde später in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Auto des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste anschließend abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich hier auf ca. 10.000 Euro. Der 75-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. An dessen Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell