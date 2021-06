Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 01.06.2021-2

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Im unteren Teil des Höhenweges in Eschwege hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer bei einem geparkten blauen Ford Fiesta den Außenspiegel beim Vorbeifahren abgefahren. Der Unfall muss zwischen Montagnachmittag 14.30 Uhr und Dienstagmorgen 08.20 Uhr passiert sein. Ein Schaden ist noch nicht beziffert. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Sontra

Traktor fährt Linienbus den Spiegel ab; Schaden 500 Euro

Ein 23-Jähriger aus Nentershausen hat mit einem Traktor-mit-Anhänger-Gespann am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr einen Unfall verursacht. Der 23-Jährige war in Sontra auf der Fuldaer Straße stadtauswärts unterwegs, als er beim Vorbeifahren an einem Linienbus, der an einer Bushaltestelle stand um Fahrgäste ein- bzw. aussteigen zu lassen, am linken Außenspiegel hängen blieb. Bei der Kollision entstand an dem Linienbus ein Schaden von 500 Euro. Der Traktor mit Anhänger blieb bei dem Unfall ohne Schaden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Pkw; Schaden 300 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Sonntagabend 17.30 Uhr und Montagmorgen 08.30 Uhr ist in Hessisch Lichtenau ein schwarzer 1-er BMW auf der Motorhaube von unbekannten Tätern zerkratzt worden. Dadurch entstand an dem Auto ein Schaden von 300 Euro. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Albert-Schweitzer-Straße. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

