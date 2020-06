Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rehkitz von Polizei gerettet; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Polizei befreit Rehkitz aus Zaun

Ein Rehkitz konnte am Freitagvormittag von Polizisten aus einem Maschendrahtzaun befreit werden. Kurz nach 11.30 Uhr meldete der Besitzer eines Gartengrundstücks am Ortsrand von Reudern, dass sich bei ihm ein Rehkitz im Zaun verfangen hat. Den kurz darauf eintreffenden Beamten des Polizeireviers Nürtingen gelang es, mit einer Zange den Zaun zu durchtrennen, ohne das Tier berühren zu müssen. Im Anschluss sprang das unverletzte Rehkitz auf und rannte davon. (ms)

Tübingen-Hirschau (TÜ): Arbeiter lebensgefährlich verletzt

Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste ein 53-Jähriger nach einem Arbeitsunfall auf dem Gelände einer Firma im Rittweg am Freitagvormittag ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann wollte gegen zehn Uhr eine Störung an einer Beton-Auswaschmaschine beheben. Beim Öffnen der Verkleidung setzte sich das Walzenrad aus noch ungeklärter Ursache plötzlich in Bewegung, sodass der Arm des Arbeiters in der Maschine eingeklemmt wurde. Er konnte erst nach geraumer Zeit und nach aufwändigen Arbeiten von der Feuerwehr befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in die Klinik gebracht. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell