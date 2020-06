POL-RT: Einbruch in Kirche; weitere Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Reutlingen

Kirchheim unter Teck (ES): In Kirche eingebrochen

In die Johanneskirche in Ötlingen ist in der Zeit zwischen Sonntag und Donnerstag, 13 Uhr, eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster verschaffte sich der unbekannte Täter Zutritt zur Kirche und öffnete dort gewaltsam die Tür zur Sakristei. Diese durchsuchte der Einbrecher nach Stehlenswertem. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. (sm)

Nürtingen (ES): Gefährlich überholt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen sucht unter der Telefonnummer 07022/92240 nach Verkehrsteilnehmern, insbesondere der Fahrerin eines roten Audis 100, die am Donnerstagmorgen durch die Fahrweise eines Pkw-Lenkers im Tiefenbachtal gefährdet worden sind. Kurz vor 6.30 Uhr war ein dunkelblauer Hyundai Kombi auf der K1243 im Tiefenbachtal in Fahrtrichtung Nürtingen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve soll er einen Fiat Punto und einen Lkw trotz Gegenverkehrs überholt haben. Der 57-jährige Fahrer des überholten Lkws ermöglichte durch eine Vollbremsung dem Hyundai das Einscheren, so dass ein Unfall verhindert werden konnte. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere die entgegenkommende Audi-Fahrerin, sich zu melden. (sm)

Balingen (ZAK): Fußgänger übersehen

Mit schweren Verletzungen ist ein 65-Jähriger nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in der Paulinenstraße vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert worden. Eine 37-Jährige befuhr um elf Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Wilhelmstraße. Als sie einen dortigen Kreisverkehr in Richtung der Paulinenstraße verlassen wollte, übersah sie den auf dem Fußgängerüberweg befindlichen 65-Jährigen und erfasste diesen mit ihrem Opel Corsa. Der Fußgänger wurde dadurch zu Boden geschleudert und verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rn)

Meßstetten (ZAK): Kollision im Kreisverkehr

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagnachmittag im Kreisverkehr der Hauptstraße / Hohenbergstraße / Im Grund ereignet hat. Gegen 14.30 Uhr fuhr die 72-jährige Lenkerin eines Mercedes in den Kreisverkehr ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr fahrenden VW. Dessen 23 Jahre alter Fahrer hatte keine Chance mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 12.000 Euro geschätzt. (sm)

