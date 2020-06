Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwere Verkehrsunfälle, Betrunkener Autofahrer mit Kind unterwegs, Pkw Brand, Einbruch

Reutlingen (ots)

Mehrere Anzeigen bei Verkehrskontrolle

Den sprichwörtlich richtigen Riecher hatte ein Streifenteam des Polizeireviers Reutlingen bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagvormittag, kurz vor zwölf Uhr, in Orschel-Hagen. Die Beamten schauten sich in der Esslinger Straße einen Ford Mondeo bzw. dessen Fahrer genauer an. Dabei stellten sie Alkoholgeruch bei dem 33-jährigen Fahrzeuglenker fest. Ein Test bestätigte anschließend den Verdacht. Er ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über einem Promille. Den Führerschein des Mannes konnten die Polizisten hingegen nicht beschlagnahmen, da er gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Neben Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis erwartet den 33-Jährigen noch eine weitere Anzeige. Im Auto saß nämlich auch ein fünfjähriges Mädchen, das nicht ausreichend gesichert war. Zum Abschluss musste der Mann noch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. (mr)

Pfullingen (RT): In Schule eingebrochen

Auf den Inhalt eines Snack- und eines Getränkeautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in die Schule in der Straße Klostergarten eingebrochen ist. Über eine Tür verschaffte sich der Einbrecher zwischen 19.15 Uhr und 6.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäudekomplex. Im Vorraum der Sporthalle brach er einen Getränke- und einen Snackautomaten auf und ließ daraus Waren mitgehen. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Bad Urach (RT): Pkw ausgebrannt

Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Donnerstagmittag zu einem Pkw-Brand an der Einmündung der L 245 in die B 28 gekommen. Ein 59-Jähriger befuhr kurz nach 14 Uhr mit seinem 19 Jahre alten Mercedes-Benz ML 270 CDI die Landstraße von Hengen herkommend, als er kurz vor der Einmündung Rauch aus dem Motorraum seines Wagens aufsteigen sah. Der Mann hielt daraufhin in einer Haltebucht an. Nach Verlassen seines Pkw schlugen Flammen aus dem Motor heraus. Mit mehreren Zeugen versuchte er vergeblich, diese zu löschen. Kurze Zeit später stand das Fahrzeug in Vollbrand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Da Betriebsstoffe mit dem Löschwasser ins Erdreich gelangten, kam ein Mitarbeiter des Umweltsamtes des Landratsamtes Reutlingen vor Ort. Während des Feuerwehr-Einsatzes musste die L 245 zeitweise gesperrt werden. Das ausgebrannte Autowrack wurde in Eigenregie geborgen. (ms)

Münsingen (RT): Schwerer Verkehrsunfall in der Seeburger Steige

Nach einem schweren Verkehrsunfall musste die Seeburger Steige am Donnerstagabend für längere Zeit voll gesperrt werden. Ein 19-jähriger Motorradfahrer war kurz vor 19 Uhr mit einer Honda auf der Steige talwärts unterwegs. In der ersten Rechtskurve stürzte der Fahranfänger vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und eines Fahrfehlers zu Boden. Im Anschluss rutschte er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der entgegenkommenden Mercedes-Benz A-Klasse eines 81 Jahre alten Mannes. Nach dem Zusammenstoß wurde die Maschine nach links abgewiesen und verkeilte sich unter der Leitplanke. Der 19-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Pkw-Lenker sowie seine 81-jährige Beifahrerin und ein achtjähriges Kind erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. An beiden Fahrzeugen war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 11.000 Euro entstanden. Zur Unterstützung rückte die Feuerwehr an die Unfallstelle aus. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge war die Seeburger Steige bis 20.40 Uhr nicht befahrbar. (ms)

Lenningen (ES): Mit Motorrad in Leitplanke geprallt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Donnerstagabend bei einem selbstverschuldeten Verkehrsunfall in der Gutenberger Steige erlitten. Der 24-Jährige befuhr mit seiner Kawasaki Z1000 kurz vor 20 Uhr die Steige bergab. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers verlor er in einer Rechtskurve kurz vor Gutenberg die Kontrolle über seine Maschine, gelangte auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen die Leitplanke. Im Anschluss wurde der Fahrer von seinem Motorrad abgewiesen und stürzte in den Wildwuchs neben der Straße, der ein Abstürzen des Bikers verhinderte. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten und brachte ihn in eine Klinik. Der Schaden an der Kawasaki wird auf 1000 Euro geschätzt. (ms)

Hochdorf (ES): Auffahrunfall mit fünf Verletzten

Bei einem Auffahrunfall am späten Donnerstagabend auf der L 1201 sind fünf Fahrzeuginsassen, darunter ein einjähriges Kind, nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt worden. Gegen 23.15 Uhr fuhr eine 20-jährige Mercedes SLK-Lenkerin von Hochdorf kommend nach Reichenbach und erkannte auf Höhe eines Recyclinghofs offensichtlich zu spät, dass ein 29 Jahre alter Mann mit seinem Ford Focus verkehrsbedingt abbremste. In der Folge krachte der Mercedes heftig ins Heck des Ford. Dabei zogen sich die Unfallverursacherin, ihre 18-jährige Beifahrerin sowie alle Insassen des Ford leichte Verletzungen zu. Neben dem 29-Jährigen saßen noch eine Frau im Alter von 27 Jahren und ein einjähriger Junge in dem Wagen. Alle fünf Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beiden Pkw beläuft sich der Gesamtschaden auf schätzungsweise 20.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. (mr)

Rosenfeld (ZAK): Überschlagen aber unverletzt

Ein 30-jähriger Autofahrer hat am späten Donnerstagabend den Überschlag mit seinem Suzuki Swift augenscheinlich unverletzt überstanden. Der Mann war kurz nach 23 Uhr auf der K 7131 von Trichtingen herkommend in Richtung Leidringen unterwegs, als seinen Angaben zufolge ein Wildtier die Fahrbahn querte. Im Zuge eines Ausweichmanövers geriet der Wagen in den unbefestigten Grünstreifen, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 30-Jährige konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Zu einer Kollision mit dem Tier war es nicht gekommen. Der in Höhe von rund 2.500 Euro total beschädigte Suzuki musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Im Zuge der Unfallaufnahme stellen die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet daher eine entsprechende Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. (mr)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell