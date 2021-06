Polizei Eschwege

POL-ESW: Telefonbetrügerin versucht Bankdaten bei Seniorin auszuhorchen

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Am Dienstagnachmittag haben offenbar erneut Telefonbetrüger ihr Unwesen getrieben und in einem Fall versucht, an Bankdaten zu kommen. Die Seniorin, die Opfer des Anrufs wurde, erkannte allerdings die niederen Absichten und legte rechtzeitig auf. Die Polizei warnt vor telefonischen Betrugsversuchen.

Gegen 15.00 Uhr erhielt die Rentnerin, eine 79-jährige Frau aus Witzenhausen, einen Anruf von einer Frau. Die junge Anruferin, die deutsch mit osteuropäischem Akzent sprach, versuchte die Seniorin in die Irre zu führen in dem sie vorgab, dass die Frau ein ihr zustehendes Guthaben einer Apotheke noch nicht abgerufen habe. Um dies veranlassen zu können, benötige man noch ein paar entsprechende Bankdaten, welche die junge Frau erfragen wollte. Das vermeintliche Opfer schaltete allerdings schnell, erkannte dies als Betrugsversuch und legte sofort auf, bevor es zu weiteren Fragen oder Forderungen seitens der Anruferin kam.

Die Polizei gibt in solchen Fällen u.a. diese Tipps:

- selbst Bankmitarbeiter werden niemals persönliche- oder Kontodaten am Telefon erfragen und erst recht nicht nach der persönlichen Geheimzahl (PIN) oder nach der Transaktionsnummer (TAN) verlangen. Seien sie daher äußerst wachsam und argwöhnisch, wenn andere Dienstleister solche Daten erfragen wollen.

- Geben Sie daher auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkontodaten, Kreditkartendaten, TAN-Nummern oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

- Lassen Sie sich nicht zeitlich unter Druck setzen (..."sonst ist das Geld verloren",.... "das Guthaben verfällt"..., o.ä.)

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei und melden Sie ggfs. verdächtige Vorfälle oder Kontobewegungen bei Ihrer Bank.

- Sprechen Sie mit Familienangehörigen oder anderen Vertrauenspersonen über solche ungewöhnlichen Situationen und holen Sie sich Rat.

Weitere Tipps zu verschiedenen Betrugsformen erhalten sie unter www.polizei-beratung.de

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell