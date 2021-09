Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Betonmischer kippt bei Verkehrsunfall um - 29-jähriger Fahrer leicht verletzt

Melle (ots)

Auf der Riemsloher Straße (L91) ereignete sich am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein 29-Jähriger leicht verletzt wurde. Durch die aufwendige Bergung des Unfallfahrzeugs war zudem eine mehrstündige Vollsperrung der Straße erforderlich. Der 29-Jährige befuhr die Landesstraße gegen 16.10 Uhr mit einem Betonmischer in Richtung Melle, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf kippte der voll beladene Lkw auf die Fahrerseite und der 29-Jährige wurde in dem Führerhaus eingeschlossen. Er konnte sich jedoch selbst befreien und ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste die Riemsloher Straße für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

