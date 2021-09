Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Verkehrsunfall auf der B65 im Ortsteil Rabber

Bad Essen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Mindener Straße (B65) wurde am Freitagvormittag eine 25-jährige Autofahrerin verletzt. Die Frau befuhr die Bundesstraße gegen 11.45 Uhr mit einem Renault in Richtung Minden. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit fuhr sie auf den vor ihr befindlichen Audi eines 26 Jahre alten Mannes auf und der Pkw wurde auf den Mercedes einer 46-jährigen Frau geschoben. Die schwangere 25-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi-Fahrer, die Mercedes-Fahrerin und das 3-jährige Kind der Renault-Fahrerin blieben unverletzt.

