Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Eggermühlen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eggermühlen (ots)

In der Straße "Am Sportplatz", im rückwärtigen Bereich eines Grundstücks an der Bergstraße, beschädigte ein Unbekannter zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen einen Skoda Kodiaq und flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der oder die Flüchtige war vermutlich mit einem größeren Fahrzeug unterwegs und stieß zwischen 17.15 und 06.30 Uhr gegen das Heck des schwarzen SUV. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 3.000 Euro. Die Polizei in Bersenbrück bittet Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich unter der Rufnummer 05439/9690 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell