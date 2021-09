Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage: Damenrad im Graben gefunden - Polizei sucht Eigentümer (FOTO)

Menslage (ots)

Am vergangenen Samstag (28.08.2021) wurde ein Damenrad in einem Graben an der Löninger Straße aufgefunden. Die Polizei konnte das E-Bike der Marke "Kalkhoff" bisher noch nicht zuordnen und sucht nun nach dem Eigentümer. Hinweise diesbezüglich nimmt die Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690 entgegen.

