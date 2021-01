Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Von Personengruppe angegriffen und verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Mann wurde am Dienstagabend in der Karlsburgstraße von mehreren Männern angegriffen und verletzt. Eine Zeugin meldete den Vorfall kurz vor 19.00 Uhr der Polizei. Beim Eintreffen der Streife hatten sich sowohl die Angreifer als auch der Geschädigte bereits davongemacht. Die Zeugin berichtete, dass sie zunächst in Höhe der Prinzessenstraße auf zwei 10-, bzw. 20-köpfige Personengruppen getroffen sei. Kurz darauf ging ein Mann an den Gruppen vorbei und wurde plötzlich von mehreren Angreifern aus den beiden Gruppen mit Faustschlägen und Tritten attackiert. Als die Frau auf die Personen zuging und dem Geschädigten helfen wollte, wurde sie von einem Mann aus der Gruppe gegen einen Bauzaun gedrückt. Ihr wurden Schläge angedroht, falls sie die Polizei rufen würde. Die Zeugin ließ sich nicht einschüchtern und verständigte über Notruf die Polizei. Daraufhin rannten die Angreifer davon. Die Frau kümmerte sich dann um den am Boden liegenden Geschädigten, der stark am Kopf blutete. Nach einem kurzen Gespräch ging der Mann dann davon. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Geschädigten und den Angreifern blieben erfolglos.

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach, Telefon 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

