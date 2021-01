Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unfall betrunken verursacht

Karlsruhe (ots)

Ein Sachschaden von mehreren hundert Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 51-jähriger Fahrer mit nahezu einer Promille am Dienstag angerichtet hat.

Gegen 11:40 Uhr versuchte der Fahrer mit seinem Opel in der Von-Beck-Straße in eine Parklücke einzuparken. Vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung beschädigte er hierbei den längs dahinter parkenden VW. Anschließend ging er, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern in sein Wohnanwesen.

Hier konnte er durch eine Streife des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz letztendlich im Keller entdeckt werden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme schlug den Beamten Alkoholgeruch entgegen. Der 51-Jährige musste die Beamten auf das Revier begleiten und dort erst einmal eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

