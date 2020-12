Polizei Dortmund

POL-DO: Kilometerlanger Stau nach Verkehrsunfall auf der A 45 bei Hagen

DortmundDortmund (ots)

Nach einem Verkehrsunfall im Baustellenbereich auf der A 45 bei Hagen hat sich am gestrigen Mittwochvormittag (2. Dezember) ein kilometerlanger Rückstau gebildet. Teile der Betonschutzmauer wurden auf die Gegenfahrbahn geschoben.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Fahrer eines Sattelzuges gegen 11.30 Uhr auf der Autobahn in Richtung Dortmund. Vor der Anschlussstelle Hagen-Süd geriet er aus bislang ungeklärter Ursache gegen die rechte Schutzplanke, prallte ab und schob einen parallel fahrenden Wagen gegen die linke Betonschutzwand. Die Wucht des Aufpralls schob einige Elemente der Schutzwand auf die Gegenfahrbahn.

Der Fahrer des Pkw, ein 41-Jähriger aus Wetter, wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der Fahrer des Lkw, ein 45-Jähriger aus Gießen, blieb unverletzt.

Die Autobahn war in Richtung Dortmund für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. In Richtung Frankfurt musste die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen verengt werden. In der Spitze staute sich der Verkehr in Richtung Dortmund auf 15 km, in Richtung Frankfurt auf acht km. Nach etwa einer Stunde konnte zunächst ein Fahrstreifen in Richtung Dortmund freigegeben werden, gegen 13.45 Uhr schließlich auch der zweite.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei auf rund 11.000 Euro.

