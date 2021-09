Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Diebe im Außenlager eines Restpostenmarktes - Polizei sucht Zeugen

Melle (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, hielten sich Unbekannte in dem Außenlager eines Restpostenmarktes an der Weststraße auf. Die Gruppe von drei Männern und einer Frau schaute sich auffällig um und nahm schließlich einen Wäschetrockner und mehrere Badvorleger an sich. Ohne die Ware entsprechend zu bezahlen verließen die Täter das Außenlager und flüchteten vom Tatort. Möglicherweise benutzten die Unbekannten für ihre Flucht einen dunklen Kleinwagen. Die Polizei aus Melle sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder ihrem Fluchtwagen geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05422/920600 zu melden.

