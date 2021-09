Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche - Zustellfahrzeug bei Unfallflucht beschädigt

Neuenkirchen b. Bramsche (ots)

Auf einem Parkplatz an der Lindenstraße ereignete sich zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen eine Unfallflucht. Ein Autofahrer stieß zwischen 16 und 08 Uhr gegen einen StreetScooter und beschädigte das Heck des Zustellfahrzeuges. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei in Fürstenau unter der Telefonnummer 05901/961480.

