POL-BO: Unfall: Rad und Auto kollidieren an Einmündung

Herne (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am 24. Juli in Herne gekommen. Eine Radfahrerin (52) ist verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen 15.20 Uhr befuhr die Hernerin mit ihrem Rad die Schillerstraße von der Mont-Cenis-Straße kommend. Im Einmündungsbereich der Annettstraße stieß die Frau mit einem Auto eines 27-jährigen Herners zusammen, der nach links auf die Schillerstraße abbiegen wollte. Durch die Kollision stürzte die Radfahrerin und verletzte sich, so dass sie mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Den genauen Unfallhergang ermittelt nun das Bochumer Verkehrskommissariat.

