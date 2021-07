Polizei Bochum

POL-BO: Fußgängerin läuft in Fahrspur von zwei Radfahrern und flüchtet - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Am 23. Juli, gegen 19.25 Uhr, kam es in der Bochumer Innenstadt zu einem Verkehrsunfall. Zwei Radfahrer (33 und 38 aus Bochum) wurden dabei verletzt - eine Fußgängerin ist flüchtig und wird gesucht. Nach bisherigem Kenntnisstand waren die beiden Bochumer mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Königsallee in Richtung Konrad-Adenauer-Platz unterwegs. Sie fuhren nebeneinander, als plötzlich in Höhe der Kronenstraße von links eine Fußgängerin ihre Fahrspur kreuzte. Die noch unbekannte Frau passierte die Königsallee an der dortigen Fußgängerampel und querte den dortigen Radweg, ohne auf die von rechts kommenden Radfahrer zu achten. Die Männer versuchten durch Ausweichen eine Kollision zu vermeiden. Dabei stießen sie jedoch miteinander zusammen. Der 38-Jährige flog über seinen Lenker zu Boden und verletzte sich schwer. Der 33-Jährige konnte einen Sturz verhindern, verletzte sich leicht. Passanten leisteten sofort Erste Hilfe und kümmerten sich um den am Boden liegenden Radfahrer. Ein Rettungswagen brachte den 38-Jährigen in ein Krankenhaus. Trotz der Aufforderung stehen zu bleiben, entfernte sich die junge Frau in Richtung City. So kann sie beschrieben werden: zwischen 18 und 25 Jahre, etwa 170 bis 175 cm groß, schulterlange braune Haare und trug einen kurzen Rock mit Blumenmuster. Sie hatte eine weibliche Begleiterin dabei. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte beim Bochumer Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234 909-5206 oder außerhalb der Geschäftszeit auf der Polizeiwache Mitte unter der Durchwahl -3121.

