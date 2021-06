Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht EC-Kartenbetrüger - Wer kennt diese Person? -#polsiwi

Kreuztal-Eichen (ots)

Am 24.03.2021 ist eine 48-jährige Frau in Kreuztal-Eichen Opfer eines EC-Kartendiebstahls geworden. Nach erfolgten Einkauf verstaute sie die Einkäufe in ihrem PKW, als sie von einem Mann in englischer Sprache angesprochen wurde. Dieser erkundigte sich nach einem Krankenhaus. Die Frau zeichnete auf einem Notizblock den Weg ein. Nach erfolgter Auskunft ging der Fremde weg. Kurz darauf stellte die 48-Jährige fest, dass ihre EC-Karte weg war. Diese wurde ebenfalls kurz darauf an einem Geldausgabeautomat in Kreuztal-Eichen eingesetzt. Hierbei wurde ein größerer Geldbetrag abgehoben. Die Kriminalpolizei in Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen. Fotos der geldabhebenden Person sind im Fahndungsportal der Polizei unter folgendem Link einsehbar:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kreuztal-taschendiebstahl-computerbetrug

Die Kriminalpolizei Kreuztal nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0 entgegen.

