Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfall: Motorradfahrer gestürzt - Rettungshubschrauber im Einsatz -#polsiwi

Erndtebrück (ots)

Am Samstagmorgen (19.06.2021) um 09:30 Uhr zog sich ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße K33 schwere Verletzungen zu. Der 61-Jährige war von Rüppershausen in Richtung Erndtebrück unterwegs. Im Verlauf mehrerer Kurven kam er aus noch unbekannter Ursache nach links von der Straße ab und stürzte nach Kollision mit einem Verkehrszeichen. Der 61-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

