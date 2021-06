Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Frontalzusammenstoß zwischen Krad und Pkw

Mücke (ots)

Am Dienstag, den 15.06.2021 gegen 16:55 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Kradfahrer aus Mücke mit seinem Krad die K44 von Mücke-Merlau in Richtung Mücke-Wettsaasen. In einer langgezogenen, abschüssigen Rechtskurve kam der Kradfahrer vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit über die Fahrbahnmitte hinaus auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, welcher durch einen 46jährigen Mücker geführt wurde.

Durch den Zusammenstoß wurde der 18jährige Kradfahrer schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Gießen geflogen. Der 46jährige Pkw-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Lich verbracht.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 4000,-- EUR.

