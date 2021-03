POL-OF: * Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gesucht * Fahrzeug auf dem Dach gelandet * "Ausguck" steht in Flammen * Großteil der Autofahrer war zu schnell *

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zeugen gesucht! - Neu-Isenburg

(mm) Die Polizei in Neu-Isenburg sucht nach einem Unfall, der am Donnerstag, gegen 7 Uhr, in der Taubenstraße in Höhe der Hausnummer 1 passierte, Zeugen. Hinweisgeber mögen sich bitte auf der Rufnummer 06102 2902-0 melden. Die Fahrerin eines Ford Galaxy hatte die Taubenstraße befahren und war links von der Fahrbahn abgekommen und dabei frontal gegen einen Garagenkomplex in der Nachtigallenstraße gefahren. Ursächlich für das Abkommen von der Fahrbahn soll ein aufgetretener medizinischer Notfall bei der Seniorin gewesen sein. Die Fahrerin wurde noch an der Unfallstelle von den alarmierten Polizeibeamten erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Frankfurt gebracht. Im Krankenhaus ist die 81-Jährige verstorben. Am Fahrzeug der Seniorin sowie an dem Gebäude entstand ein Gesamtschaden von 2.000 Euro.

2. Wer entwendete das Versicherungskennzeichen? - Seligenstadt

(as) Der 42-jährige Besitzer eines Rollers bemerkte am Donnerstagmittag, dass ein bislang unbekannter Dieb das Versicherungskennzeichen seines Kleinkraftrades gestohlen hatte. Einen Tag zuvor, gegen 15 Uhr, soll es noch angebracht gewesen sein. Der Roller war auf einem Parkplatz in der Ferdinand-Porsche-Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

1. Fahrzeug auf dem Dach gelandet - Hanau

(as) Ein 37-jähriger Mann aus Offenbach befuhr die Phillippsruher Allee in Richtung Hanau, als er am Freitagmorgen, gegen 2.15 Uhr, aus bisher ungeklärten Gründen in Höhe des Schlosses Phillippsruhe in einer Kurve rechts von der Fahrbahn abkam, einen Stahlzaun durchbrach und mit seinem BMW die dortige 6 Meter hohe Ufermauer hinunterstürzte. Dabei überschlug sich sein Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann wurde bei dem Unfall an der Wirbelsäule verletzt und kam in ein Klinikum. Sein Auto wurde geborgen und abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 13.500 Euro. Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120.

2. Wie kam der Reifen auf die Fahrbahn? - Hanau

(as) Ein 29-jähriger Mann befuhr am Freitagmorgen gegen 6 Uhr die Landesstraße 3209 aus der Stadtmitte in Richtung Erlensee. In Höhe eines Autohauses in der Lamboystraße lag ein Fahrzeugreifen samt Stahlfelge auf dem Fahrstreifen. Der Mann konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr mit der linken Fahrzeugseite über das auf der Fahrbahn liegende Rad. Dadurch entstand an seinem VW Passat ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Wie das Rad auf die Fahrspur gelangte, ist bisher nicht bekannt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Hanau Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugenhinweise werden telefonisch unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegengenommen.

3. "Ausguck" steht in Flammen - Polizei sucht nach Zeugen - Hanau

(neu) Unbekannte haben am Freitagmorgen auf dem Spielplatz "Eugen-Kaiser-Straße/Schlosspark" einen hölzernen Ausguck in Brand gesteckt. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings dürfte die Konstruktion, die einem Piratenschiff ähnelt, wohl nicht mehr zu retten sein. Die Kripo Hanau hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123. Gegen 11 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, dass es auf dem Kinderspielplatz brennen würde. Passanten versuchten noch vergeblich, das Feuer mit Sand zu löschen, was allerdings nicht gelang. Laut Zeugen soll es an dem Spielgerät nach Benzin gerochen haben. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 5.000 Euro beziffert.

4. In Einfamilienhaus eingebrochen - Langenselbold

(mm) An einer Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Friedrich-von-Schiller-Straße (40er Hausnummern) hebelten Einbrecher am Donnerstagabend. Nachdem die Täter gewaltsam die Tür geöffnet hatten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Mit einer Aktentasche, Geld und Schmuck, die sie in dem Haus vorgefunden hatten, verschwanden die Einbrecher wieder. Der Einbruch fand in nur 30 Minuten, zwischen 19 und 19.30 Uhr, statt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

5. Einbrecher hebelten am Küchenfenster - Maintal

(mm) In eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses "An der Landwehr" (20er Hausnummern) sind am Donnerstag, zwischen 16 und 23 Uhr, Unbekannte eingebrochen. Sie hatten das Küchenfenster aufgehebelt und anschließend die Wohnung nach Wertsachen durchsucht. Ihre Beute waren zwei Goldketten, eine Armbanduhr, eine schwarze Handtasche, diverse Modeuhren und eine Kaffeemaschine. Hinweise auf die Einbrecher werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

6. Großteil der Autofahrer war zu schnell - Maintal/Hanau

(fg) "Dass wir an dieser Stelle weiterhin Geschwindigkeitsmessungen durchführen werden, steht nach den heutigen Messergebnissen fest. Die Mehrheit der Autofahrer überschritt die Geschwindigkeitsbegrenzung," resümierte Polizeihauptkommissar Patrick Klimesch von der Polizeistation Hanau I. Aufgrund von Bürgerhinweisen führten die Beamten am Donnerstagvormittag an der Landesstraße 3195 nahe der Büchertalschule zwischen Wachenbuchen und Mittelbuchen Geschwindigkeitsmessungen durch. Innerhalb von zwei Stunden wurden 25 Verstöße geahndet; fast jedes Fahrzeug überschritt die Geschwindigkeitsbegrenzung von den dort erlaubten 50 Stundenkilometern. Ein 54 Jahre alter Fiat-Fahrer dürfte vermutlich seinen Führerschein los sein, da er mit gemessenen 91 km/h deutlich zu schnell unterwegs war. Mehrere Autofahrer erwarten nun Bußgeldbescheide sowie Punkte. "Gerade im Bereich von Schulwegen gilt es, besonders vorsichtig und achtsam zu fahren", sagte Klimesch und fügte an, die angehaltenen Fahrer sowie Fahrerinnen nochmals ausdrücklich auf den Grund der Kontrolle hingewiesen zu haben.

