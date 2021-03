Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: * Zigarettenraub misslingt * Zwei Mazda CX 5 gestohlen * Unfallflucht auf Krankenhaus-Parkplatz * Handtasche aus Auto geklaut *

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zigarettenraub misslingt - Zeugensuche - Offenbach

(fg) Ohne Beute floh ein Unbekannter von stämmiger Statur am Dienstagabend, nachdem es ihm zuvor misslungen war, einem 29 Jahre alten Mann die Zigaretten zu rauben. Am Dienstagabend betrat der 29 Jahre alte Offenbacher ein Verkaufsgeschäft in der Gerberstraße und erwarb dort Zigaretten. Anschließend verließ er den Kiosk und wurde unmittelbar danach unter Vorhalt eines Messers von einem Mann, der eine graue Hose und einen schwarzen Kapuzenpullover trug, zur Herausgabe der Zigaretten aufgefordert. Der 29-Jährige kam der Aufforderung jedoch nicht nach, weshalb es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Hierbei wurde der Offenbacher glücklicherweise nicht verletzt. Der Unbekannte machte sich ohne seine erstrebte Beute aus dem Staub. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Zwei Mazda CX-5 gestohlen - Offenbach

(mm) Zwei Mazda-Geländewagen vom Typ CX-5 mit OF-Kennzeichen wurden von Dieben im Zeitraum von Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 15.40 Uhr, gestohlen. Einen SUV entwendeten die Täter in der Kurhessenstraße in Höhe der Hausnummer 5, den anderen in der Dornbuschstraße 45 bis 47. Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der Fahrzeuge nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Plakate abgerissen - Rodgau

(mm) Zwei Wahlplakate hat am Mittwoch, gegen 22.15 Uhr, eine vier bis fünfköpfige Personengruppe von einer Straßenlaterne auf dem Puiseauxplatz abgerissen. Anschließend flüchteten die Täter und ließen die beschädigten Plakate zurück. Nach Zeugenangaben waren die Täter zirka 18 Jahre alt und trugen dunkle Kapuzenjacken. Weitere Hinweise nimmt die Polizeistation Heusenstamm (06104 6908-0) oder die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

1. Handtasche aus Auto geklaut - Maintal

(mm) Ein dunkel gekleideter etwa 1,75 Meter großer Dieb stahl am Mittwochmorgen, kurz vor 6 Uhr, in Bischofsheim einer Autofahrerin die Handtasche. Der Täter nutzte den Moment aus, als die Frau ihren in der Goethestraße abgestellten Mitsubishi aufschloss, einstieg und ihre Handtasche auf den Beifahrersitz legte. Noch bevor die 40-Jährige losfuhr, riss der Täter die Beifahrertür auf, schnappte sich die Handtasche mit dem darin befindlichen Portemonnaie und verschwand blitzschnell mit der Beute. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Maintaler Polizei unter der Rufnummer 06181 4302-0.

2. Bepflanzung herausgerissen - Bad Soden-Salmünster

(mm) Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 23 Uhr und Donnerstag, 0.15 Uhr, gut 20 frisch gepflanzte Stiefmütterchen aus einem Pflanzbett am Kreisverkehr Weinstraße/Berliner Straße herausgerissen und somit eine gemeinschädliche Sachbeschädigung begangen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Orb (06052 9148-0) in Verbindung zu setzen.

3. Unfallflucht auf Krankenhaus-Parkplatz - Schlüchtern

(tl) Nach einer Unfallflucht am Mittwochabend auf dem öffentlichen Parkplatz des Krankenhauses in der Kurfürstenstraße sucht die Polizei in Schlüchtern derzeit den Verursacher, der in der Zeit von 18 bis 19.10 Uhr einen dort geparkten grauen Ford mit MKK-Kennzeichen beschädigte. An dem Kuga entstand dabei Sachschaden von schätzungsweise 700 Euro an der rechten Fahrzeugseite. Bevor der Fahrer sein Auto dort vorwärts in der Parklücke einparkte, soll nach seinen Angaben bereits ein schwarzer VW rechts neben ihm gestanden sein, der als mögliches Verursacherfahrzeug in Betracht kommt. Gesucht sind nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06661 9610-0 mitteilen können.

Offenbach, 11.03.2021, Pressestelle, Rudi Neu

