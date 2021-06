Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Sturz mit E-Bike

Rotenburg a.d. Fulda (ots)

Am Dienstagabend (15) gegen 20 Uhr stürzte ein 38-jähriger Fahrer eines E-Bike schwer in der Ortslage von Rotenburg a.d.Fulda. Im Bereich eines Einkaufmarktes stürzte der Bebraer aus bisher ungeklärter Ursache und verletzte sich dabei so schwer, dass er durch einen Rettungshubschrauber in die Städtischen Kliniken nach Kassel verbracht wurde. Über die schwere der Verletzungen können noch keine Angaben gemacht werden, ein Schutzhelm konnte zumindest Schlimmeres verhindern. Nach bisherigen Ermittlungen erfolgte der Sturz ohne Fremdeinwirkung.

Braun, PHK - Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell