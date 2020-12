Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsüberwachung im Umfeld der Grundschulen

Hochspeyer/Enkenbach-AlsenbornHochspeyer/Enkenbach-Alsenborn (ots)

Eine sogenannte Schulwegüberwachung haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 1 am Donnerstagmorgen in Hochspeyer und Enkenbach-Alsenborn durchgeführt. Während die Beamten an der Grundschule in Hochspeyer nur geringes Verkehrsaufkommen feststellten und die meisten Schüler zu Fuß zur Schule kamen, herrschte im Bereich der Grundschule Enkenbach-Alsenborn deutlich mehr Verkehr. Weil die Polizeibeamten hier mehrmals beobachteten, wie Fahrer auf dem Gehweg oder im Bereich der Bushaltestellen hielten, um ihre Kinder aussteigen zu lassen, wurden die jeweiligen Verantwortlichen angesprochen und auf ihr Fehlverhalten hingewiesen. Um die Sicherheit für Kinder auf dem Schulweg zu stärken, sollen die Kontrollen fortgesetzt werden. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell