Polizei Essen

POL-E: Essen: Räuber mit Schusswaffe überfallen Kioskbetreiber - 2. Folgemeldung - Zwei Tatverdächtige identifiziert

EssenEssen (ots)

45279 E.-Freisenbruch: Am 15. November betraten gegen 22:00 Uhr zwei maskierte Männer einen Kiosk auf der Bochumer Landstraße, Ecke Dammstraße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe verlangten sie von dem Mitarbeiter (41), der sich zu diesem Zeitpunkt alleine in dem Geschäft aufhielt, Bargeld. Die Polizei fahndete später öffentlich nach zwei unbekannten Tätern. Wir berichteten am 16. und 27. November (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4764536 / https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4775565).

Vermutlich dank der Öffentlichkeitsfahndung, meldete sich am vergangenen Sonntag ein Rechtsanwalt bei der Polizei Köln und gab an, dass sich sein Mandant stellen wird.

Durch das Essener Kriminalkommissariat 31 wurde am Folgetag (30. November) Kontakt zu dem Rechtsanwalt aufgenommen und das weitere Vorgehen abgestimmt.

Ein 17-jähriger Kölner konnte anschließend in der Wohnung seines Vaters in Köln vorläufig festgenommen werden. Bei dem 17-Jährigen soll es sich um den Tatverdächtigen mit der schwarzen Wollmütze und dem schwarzen Mund-Nasen-Schutz handeln.

Auch die Identität des mutmaßlichen Täters mit dem Wu-Tang-Clan Pullover scheint geklärt. Hierbei soll es sich um einen in Essen wohnhaften 16-Jährigen handeln, der jedoch weiter flüchtig ist.

Da der 17-jährige sich gestellt hat, geständig ist und einen festen Wohnsitz hat, wurde er nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft Essen wieder entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet, die Fotos zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /PaPe

