Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Briefkasten beschädigt - Diebstahl von Basaltsteinen

Vogelsbergkreis (ots)

Briefkasten beschädigt

Schotten - Zwischen Freitag (11.06.) und Montag (14.06.) rissen Unbekannte einen Briefkasten eines Mehrfamilienhauses in der Marktstraße von der Wand. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Basaltsteinen

Lauterbach - Am Donnerstagvormittag (10.06.), gegen 10:45 Uhr, stahlen Unbekannte von dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Umgehungsstraße mehrere Basaltsteine von geringem Wert. Die Parkfläche des Marktes ist durch Grünstreifen unterteilt, in denen unter anderem die entsprechenden Steine lagen. Zeugen beobachteten in diesem Zusammenhang ein verdächtiges rotes Mercedes Cabrio mit Vogelsberger Kennzeichen, mit männlichem Fahrer und weiblicher Beifahrerin. Wer Hinweise zum Pkw oder den Insassen geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

