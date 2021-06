Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verunglücktes Einparkmanöver - Sattelzug drohte umzukippen!

BAB 7, Burghaun (ots)

Am Montag (14.06.), gegen 23:20 Uhr, kam es auf der Tank- und Rastanlage Großenmoor Ost an der A7 zu einem Unfall mit Sachschaden. Ein 45-jähriger LKW-Fahrer aus dem Raum Nagold (Baden-Württemberg) wollte eine Pause einlegen und in der Nähe des Ausfahrtsbereiches des Rastplatzes parken. Bei dem Parkmanöver kam er zu weit nach rechts über die Bankette und der komplette Sattelzug drohte umzukippen. Der Fahrer wurde hierbei glücklicherweise nicht verletzt. Neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg war ein Abschleppdienst inklusive eines Krans im Einsatz. Dieser richtete den Sattelzug wieder auf. Der Ausfahrtsbereich der Tank- und Rastanlage musste während der Bergungsarbeiten circa 1 Stunde vollgesperrt werden. Es kam zu kleineren Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 1.500 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell