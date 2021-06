Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Schule

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld - Zwischen Freitag (04.06.) und Montag (07.06.) versuchten Unbekannte in eine Schule in der Hainstraße einzubrechen. Die entsprechende Kellertür hielt stand und die Täter flüchteten ohne Diebesgut. Es entstand 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

