POL-WES: Kreis Wesel - "Eugen" bis jetzt gnädig

Witterungsbedingte Einsätze

Kreis Wesel (ots)

Im Kreis Wesel kam es bis heute Morgen, 07.00 Uhr, sturmbedingt zu insgesamt 17 Einsätzen.

Hauptsächlich mussten Bäume, Äste und umgefallenen Verkehrszeichen von der Fahrbahn geräumt werden.

In Xanten-Birten am Veener Weg fiel ein Baum auf eine Stromleitung und beschädigte diese.

In Moers am Lärchenweg kippte ebenfalls ein Baum um und richtete am Dach eines Hauses, in einem Garten und an einem Auto Schaden an.

In Dinslaken mußte ein nichtgesichertes Trampolin befestigt werden. Glücklicherweise verursachte Sturmtief "Eugen" kreisweit bis jetzt keine Personenschäden.

