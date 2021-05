Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Metalldiebe machten Beute

Moers (ots)

Einbrecher stahlen in der Zeit von Montag, 16.00 Uhr, bis Dienstag, 05.00 Uhr, ca. 1.000 kg Altmetall (Kupfer) aus einem Betrieb an der Straße Am Schürmannshütt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

