Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbrecher stahlen Bargeld

Neukirchen-Vluyn (ots)

In der Zeit von Sonntag, 23.00 Uhr, bis Montag, 07.05 Uhr, drangen Einbrecher in ein Fast-Food-Restaurant an der Pascalstraße ein.

Die Unbekannten brachen einen Tresor auf und stahlen Bargeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

