Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

1. Landkreis Fulda

Eichenzell - Am Montag (14.06.) kam es gegen 22 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.200 Euro entstand. Ein 40-jähriger BMW-Fahrer aus Eichenzell befuhr den linken Fahrstreifen der B27 in Fahrtrichtung Eichenzell. Plötzlich platze der rechte hintere Reifen, der BMW kam ins Schleudern, touchierte die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand und kam anschließend auf dem Standstreifen zum Stehen. Nach Angaben des 40-Jährigen habe ein Gegenstand, welcher auf der Fahrbahn lag, den Reifen zum Platzen gebracht.

Künzell - Am Montag (14.06.) kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro entstand. Ein 59-jähriger Traktor-Fahrer aus Künzell sowie eine 37-jährige Seat-Fahrerin aus Fulda befuhren in genannter Reihenfolge die Bonifatiusstraße in Pilgerzell, in Fahrtrichtung Edelzell. An der Einmündung zur Straße "Am Florenberg" verringerte der Traktor-Fahrer die Geschwindigkeit und wollte nach links in die Straße einbiegen. Zeitgleich setzte die dahinterfahrende 37-jährige zum Überholen an. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden und der Traktor-Fahrer abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Fulda - Am Montag (14.06.) kam es gegen 7:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein E-Bike-Fahrer schwer verletzt wurde. Eine 34-jährige Opel-Fahrerin aus Fulda befuhr die Pacelliallee in Fahrtrichtung Michael-Henkel-Straße. An der Kreuzung Schumannstraße wollte sie in diese nach rechts abbiegen und fuhr dazu bereits etwas über den vorhandenen Fahrradschutzstreifen. Als sie im Rückspiegel bemerkte, dass sich von hinten ein E-Bike-Fahrer näherte, blieb sie auf dem Schutzstreifen stehen. Kurz darauf kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem 58-jährigen E-Bike-Fahrer aus Hofbieber. Dieser wurde anschließend schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein geringer Sachschaden. Gefertigt: Polizeistation Fulda

2. Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Alheim-Heinebach- Im Zeitraum vom 09.06.21, 08.00 Uhr bis 14.06.21, 10.00 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "In der Spitze". Beim Vorbeifahren am Gebäude des Marktes beschädigte der Fahrer die vordere Fassadenecke. Schaden circa 2.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623/932-0.

Gefertigt: Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Kirchheim - Am Montag (14.06.), gegen 11:10 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Fahrer eines Volvo aus Kirchheim die Schwimmbadstraße von der Schulstraße her kommend. Er fuhr in den Tunnel der Schwimmbadstraße ein. Dieser ist nur für eine Fahrtrichtung freigegeben - er hatte Vorrang zur Einfahrt in den Tunnel. Nach etwa der Hälfte der Strecke fuhr ein entgegenkommender unbekannter Fahrzeugführer ebenfalls in den Tunnel ein. Es kam zu einem kurzen Streitgespräch und als der Fahrzeugführer seine Fahrt fortsetzte, beschädigte er im Vorbeifahren den Pkw des Kirchheimers. Der Sachschaden beträgt circa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Bad Hersfeld - Am Sonntag (13.06.), gegen 23:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Wenden eine Grundstücksmauer eines Hauses im Mönchesweg. Er entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beträgt circa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Friedewald - Im Rahmen einer Streckenkontrolle durch die Straßenmeisterei wurde am Montag (14.06.) folgende Beschädigungen festgestellt: Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die L 3255 aus Richtung Friedewald in Richtung Heringen. An der Einmündung zur L 3069 bog er nach links in Richtung Hönebach ab, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Schutzplanke. Es wurden insgesamt vier Schutzplanken und drei Standpfosten eingedellt und zerkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld

