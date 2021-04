Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Verkehrsunfall mit verletzter E-Bike Fahrerin

Koblenz (ots)

Am Samstag, dem 24.04.2021 um 10:30 Uhr kam es im Bereich der Balduinbrücke zu einem Zusammenstoß zwischen einer E-Bike Fahrerin und einem Pkw Hyundai Tucson. Aus ungeklärter Ursache fuhr die Fahrradfahrerin auf den beteiligten Pkw auf. Hierbei verletzte sich die E-Bike Fahrerin und der Pkw wurde am Heck beschädigt. Der konkrete Unfallhergang ist derzeit noch unklar, Zeugen werden gebeten sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der Rufnummer 0261 103 2910 in Verbindung zu setzten .

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell