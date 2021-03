Polizei Düren

POL-DN: Radfahrerin angefahren und geflüchtet

Jülich (ots)

Eine Fahrradfahrerin wurde am Freitagmorgen von einem Auto angefahren. Dessen Fahrer kümmerte sich nicht weiter um den Unfall und fuhr einfach weg.

Gegen 07:50 Uhr befuhr eine 25 Jahre alte Frau aus Jülich die Lohfeldstraße. An der Einmündung Oststraße betätigte sie den Taster an der Fußgängerfurt der dortigen Ampel. Als diese für sie Grün zeigte fuhr sie los. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Lohfeldstraße in Gegenrichtung. Er bog an der Einmündung zur Oststraße nach Zeugenaussagen nach links ab. Dabei achtete er nicht auf die Fahrradfahrerin, die in diesem Moment die Oststraße querte. Das Auto stieß gegen die Frau, die auf die Motorhaube und anschließend auf die Straße fiel. Der Fahrer des Wagens, ein circa 40 Jahre alter Mann, fuhr weiter, stoppte noch einmal kurz, um dann seine Fahrt in Richtung Dürener Straße fortzusetzen. Die Fahrradfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Golf oder Polo handeln. Wahrscheinlich weist dieser Beschädigungen im Bereich der Motorhaube auf.

Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten, sich mit zuständigen Sachbearbeiterin unter der Rufnummer 02421 949-5230 in Verbindung zu setzen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten nimmt die Leitstelle unter der 02421 949-6425 Ihre Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell