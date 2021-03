Polizei Düren

POL-DN: Bei Rot über die Kreuzung

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Mittwoch eine Mutter und ihre Tochter leicht verletzt. Die Frau hatte zuvor bei Rot mit ihrem Fahrrad eine Kreuzung passiert.

Gegen 12:45 Uhr befuhr ein 52-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Hürtgenwald die Bonner Straße in Richtung Oststraße. Die für ihn geltende Ampel an der Kreuzung Hohenzollernstraße/Friedrichstraße zeigte nach übereinstimmenden Zeugenaussagen Grün.

Zur gleichen Zeit befuhr eine 26-jährige Dürenerin die Hohenzollernstraße in Richtung Friedrichstraße mit ihrem Fahrrad. Auf dem Gepäckträger beförderte sie ihre neunjährige Tochter. Vom Gehweg aus fuhr sie bei roter Ampel auf den im Kreuzungsbereich rot markierten Radweg auf. Ein Autofahrer, der an der Bonner Straße als Linksabbieger wartete, gab der Frau noch Handzeichen, dass sie warten solle. Dies verstand die Frau offenbar falsch - sie fuhr in die Kreuzung ein. Dort kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Wagen des 52-Jährigen, der rechts an dem wartenden Linksabbieger vorbeifuhr und dementsprechend die Fahrradfahrerin nicht hatte sehen können.

Mutter und Tochter kamen zu Fall und wurden hierdurch verletzt. Mit einem RTW wurden sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Es entstand ein Sachschaden von circa 5200 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell