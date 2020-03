POL-E: Mülheim an der Ruhr: Gewiefter Corona-Trickbetrüger scheitert im letzten Moment

Polizei Essen

45472 MH-Heißen: Kurz vor der geplanten Geldübergabe scheiterte gestern Nachmittag (30. März) ein unbekannter Trickbetrüger, der vorgab schwer an Covid-19 erkrankt zu sein.

Der Unbekannte hatte die Seniorin aus dem Sonnenweg gegen 13:20 Uhr auf dem Festnetz angerufen und sich mit den Worten: "Mama? Ich bin's dein Sohn!" gemeldet. Durch geschickte Gesprächstaktik fand der Trickbetrüger rasch den Namen des echten Sohnes der Seniorin heraus und gab sich fortan als dieser aus.

Er setzte die Seniorin sofort unter massiven Handlungsdruck, indem er sehr aufgebracht weinte und vorgab, hohes Fieber zu haben. Aktuell würde er im Krankenhaus wegen Corona behandelt. Die nötige Spritze zur Heilung würde der Arzt nur setzen, wenn er sofort 20 Tausend Euro zahlen würde. Ansonsten müsse er sterben. Des Weiteren würde er vom Handy des Arztes anrufen und hätte daher nicht die Handynummer seiner Mutter parat. Als er die Nummer erhalten hatte, hielt der zunehmend nervöse Unbekannte mehrfach Kontakt, um herauszufinden, ob die Seniorin schon das Geld von der Bank abgeholt habe und sein behandelnder Arzt es entgegennehmen könne.

Die Seniorin weigerte sich jedoch, vor ihrer Haustüre zu warten und rief einer plötzlichen Eingebung folgend ihren tatsächlichen Sohn an, der den Betrug aufdecken konnte.

In dem Zusammenhang warnt die Polizei weiterhin vor Betrügern, die aktuell die Angst der Menschen vor dem Coronavirus ausnutzen und rät z.B. in Bezug auf den Enkeltrick: Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. Beenden Sie sofort das Telefonat, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer tatsächlich ein Verwandter ist: Rufen Sie die Person unter der bisher bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt und erstatten Sie gegebenenfalls Anzeige.

Unsere Pressemitteilung zu weiteren Corona-Betrugsmaschen vom 16.03.2020 finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4548731.

