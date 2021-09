Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbrecher erbeuten Tabakwaren

Osnabrück (ots)

Ungebetenen Besuch erhielt am Donnerstagmorgen ein Kiosk am Dammer Hof. Ein Anwohner bemerkte zwischen 04.40 und 04.50 Uhr verdächtige Geräusche und alarmierte die Polizei. Als die Beamten an dem Laden eintrafen, stellten sie fest, dass die Einbrecher eine Scheibe eingeschlagen und sich dadurch Zutritt zum Ladenlokal verschafft hatten. Nach ersten Informationen erlangten der oder die Täter Tabakwaren, bevor sie sich in Richtung Haster Weg entfernten. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3240 zu melden.

