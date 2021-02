Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Schützenring/ Verkehrsunfallflucht

Coesfeld (ots)

Den am Schützenring in Coesfeld geparkten schwarzen Opel Corsa einer 66-jährigen Coesfelderin beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer an der linken Fahrzeugseite und flüchtete. Das Auto stand zu diesem Zeitpunkt geparkt am rechten Fahrbahnrand.

Der Unfallzeitraum befindet sich zwischen Mittwoch (10.02.2021) 20.00 Uhr und Montag (15.02.2021) 12.00 Uhr.

Hinweise an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell