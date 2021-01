Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Landkreis Tuttlingen) Auto prallt gegen Laterne (12.01.2021)

Trossingen (ots)

Ein leicht verletzter Autofahrer und Sachschaden von rund 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 21.45 Uhr auf der K 5910 ereignet hat. Ein 27-jähriger Autofahrer fuhr auf der Kreisstraße in Richtung Durchhausen. An der Kreuzung zur Neuenbühlstraße bog er nach links ab, geriet auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen eine Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich der Fahrer leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit, weshalb es abgeschleppt werden musste.

