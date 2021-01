Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern geraten (12.01.2021)

Tuttlingen (ots)

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Dienstag gegen 19.15 Uhr in der Föhrenstraße auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern geraten und gegen zwei am rechten Fahrbahnrand abgestellte Autos geprallt. Der junge Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 9.000 Euro.

