POL-COE: Rosendahl, Holtwick/Werkzeuge aus Transportern gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in Holtwick Werkzeuge aus Transportern gestohlen. An der Schleestraße liegt die Tatzeit zwischen 12 Uhr am Samstag (13.02.21) und 6.30 Uhr am Montag (15.02.21).

An der Friedhofstraße stahlen Täter Werkzeuge zwischen 13 Uhr am Freitag (12.02.21) und 5.20 Uhr am Dienstag (16.02.21) aus einem Transporter. In beiden Fällen gibt es keine Beschädigungen an den Fahrzeugen. Die Polizei prüft einen Zusammenhang in diesen Fällen und zu einem weiteren in Billerbeck. Sie bittet Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

