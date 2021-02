Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Rathaus/ Öffentliche Toiletten beschädigt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben öffentliche Toilettenräume im Rathaus der Stadt Dülmen beschädigt. Zwischen 16 Uhr am Freitag (12.02.2021) und 8 Uhr am Montag rissen sie Handtuchspender von den Wänden und verstopften Toiletten. Die Polizei in Dülmen bittet Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

