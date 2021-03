Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis Diepholz - Vorläufige Sturmbilanz ---

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Diepholz (ots)

Ein vom Wetterdienst angekündigtes Sturmtief ist am heutigen Donnerstag über den Landkreis Diepholz gezogen. Dabei kam es stellenweise zu orkanartigen Böen.

Die Polizei im Landkreis verzeichnete bis zum späten Nachmittag eine überschaubare Anzahl an Einsätzen. Gegen Mittag waren um 12.45 Uhr auf der B 61 bei Sulingen und später um 13.40 Uhr auf der B 69 bei Diepholz zwei Anhänger umgekippt. Starke Windböen hatten die jeweils unbeladenen Lkw-Anhänger umgekippt. Für die Bergungen mussten beide Bundesstraßen längere Zeit voll gesperrt werden. In Stuhr-Heiligenrode drohte eine große Eiche umzustürzen. Hier musste die Feuerwehr Abhilfe schaffen und den Baum fällen. In Sudwalde dagegen hatte der Sturm mehrere Bäume gefällt und damit eine Straße blockiert. Der Bauhof musste anrücken und die Straße wieder freiräumen. An mehreren Stellen, u.a. in Wagenfeld stürzten Bauzäune um. Auch die eine oder andere Ampelanlage drehte der Wind zur Seite.

Alles in allem blieb es bei Sachschäden, bis zum Abend wurde zum Glück keine Person verletzt. (Fotos im Presseportal)

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell