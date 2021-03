Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Vorfahrtsunfall mit einer Verletzten in Süstedt - Kradfahrer in Stuhr ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Graffiti an Sporthalle

Unbekannte haben in der Zeit von Montag,17:00 Uhr, bis Dienstag,14:00 Uhr, Teile der Sporthalle der Edenschule mit Graffiti besprüht. Es entstand ein Schaden in Höhe von 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Süstedt - Vorfahrt missachtet

Ein 82-jähriger Fahrer aus Bruchhausen-Vilsen wollte am Mittwoch um 9.00 Uhr von der Harmisser Straße auf die Süstedter Dorfstraße abbiegen und übersah die vorfahrtsberechtigte VW-Fox-Fahrerin, die in Richtung Bruchhausen-Vilsen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei der die 25-jährige Fahrerin leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 8000 Euro.

Neubruchhausen - Ohne Führerschein erwischt

Mitten in der Nacht geriet ein 26-jähriger Pkw-Fahrer in der Straße Gattau mit seinem BMW in eine Polizeikontrolle. Pech für ihn, denn er ist gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt war damit zu Ende und nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

Stuhr - Ohne Versicherung

Am Mittwoch gegen 16.15 Uhr kontrollierte die Polizei den Fahrer eines E-Scooters, der ohne ein Versicherungskennzeichen in der Pestalozzistraße unterwegs war. Der 28-jährige Fahrer konnte keine Versicherung vorzeigen und musste daher seinen Weg zu Fuß weitergehen. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren.

Stuhr - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Ein 17-Jähriger befuhr gestern gegen 18.15 Uhr mit seinem Krad den Brunnenweg in Brinkum, als eine Polizeistreife ihn kontrollierte. Einen Führerschein für das Krad konnte der 17-Jährige nicht vorzeigen. Das er zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, zeigte zumindest ein Vortest eindeutig an. Was folgte war eine Blutprobe bei der Polizei. Den 17-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren, seine Weiterfahrt untersagte ihm die Polizeiausdrücklich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell