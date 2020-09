Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Laubbläser von Ladefläche gestohlen

Geldern (ots)

Am Freitag (4. September 2020) nutzten unbekannte Täter auf dem Brühlsche[n] Weg gegen 10:00 Uhr etwa 15 Minuten, in denen der Besitzer eines Ford Transit Pritschenwagen das Fahrzeug am Bahnhofsvorplatz kurz verließ und stahlen einen Laubbläser von der Tragefläche. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl, als er weiterfahren wollte. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

