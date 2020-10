Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 01.10.2020, ist ein geparkter VW Passat in Bad Säckingen von einem unbekannten Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken touchiert worden. Der VW stand von 10:45 Uhr bis 12:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Hauensteinstraße vor einem Sonnenstudio. In dieser Zeit wurde die Beifahrerseite durch ein höchstwahrscheinlich blaues Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Der Sachschaden am VW liegt bei knapp 1000 Euro. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

