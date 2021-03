Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0195--Hund und Herrchen schlagen Räuber in die Flucht--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Findorff, OT Regensburger Straße, Augsburger Straße Zeit: 15.03.21, 5.40 Uhr

Am Montagmorgen überfielen drei bislang unbekannte Täter einen 38 Jahre alten Mann beim Gassi gehen in Findorff. Hund und Mensch schlugen die Räuber jedoch ohne Beute in die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Bremer ging am frühen Morgen mit seinem Hund in der Augsburger Straße spazieren. In Höhe der Münchener Straße wurde er plötzlich hinterrücks von drei Unbekannten angegriffen und ging zu Boden. Als ein Täter in seine Hosentasche greifen wollte, setzte der 38-Jährige sich zur Wehr und trat nach dem Räuber. Auch der Hund verteidigte sein Herrchen und verbellte das Trio erfolgreich vom Tatort. Der Angegriffene verletzte sich durch den Sturz leicht an der Hand.

Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter sollen etwa 20 Jahre, zirka 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen. Hinweise nimmmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell